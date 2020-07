Uomo si stende sui binari e il treno parte in ritardo: denunciato

POZZO FACETO - Un indiano di 51 anni, intorno alle 22 di ieri, giovedì 15 luglio, si è sdraiato sui binari della stazione di Pozzo Faceto, frazione di Fasano, bloccando la circolazione ferroviaria. L’uomo era in stato confusionale, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, allertati dalla Polfer, per farlo alzare. Il treno regionale 34705 Bari/Lecce ha riportato un ritardo di 18 minuti, l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. È stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti sul suo stato di salute.

