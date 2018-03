Uova in cattivo stato di conservazione: Nas chiudono azienda avicola

Scoperte uova in cattivo stato di conservazione in azienda avicola e attività di somministrazione di bevande e alimenti avviata senza autorizzazione sanitaria. Nuovi interventi nel Brindisino da parte dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto.

La verifica nel centro di imballaggio di uova, sito a Ostuni, è stata eseguita unitamente al personale dell'Ispettorato repressione frodi di Lecce e del Servizio veterinario dell'Asl di Brindisi e si è conclusa con la denuncia del titolare, un 82enne, U.A. Sono state trovate uova in cattivo stato di conservazione e farmaci veterinari in assenza di prescrizione medica e della relativa documentazione di acquisto. Contestualmente sono state poste sotto sequestro 2.400 uova e 3 confezioni di farmaci veterinari. Nella circostanza è stata disposta la sospensione dell'attività di imballaggio delle uova, poiché esercitata in locali con carenze igienico sanitarie e strutturali. Il valore dell'infrastruttura ammonta a circa 500mila euro.

Per quanto riguarda l’attività di somministrazione di bevande e alimenti (si trova a Ceglie Messapica) avviata senza autorizzazione sanitaria, invece, dopo il controllo risalente a tre mesi fa, ne è stata disposta la chiusura. I militari accertarono che l'area di somministrazione di alimenti e bevande di pertinenza di un bar di un Comune della provincia, allestita con tavoli e sedie, era stata attivata senza la prescritta notifica all'Autorità sanitaria, il direttore del Servizio di igiene alimenti e nutrizione dell'Asl di Brindisi, quindi, ne ha disposto la chiusura. Il valore delle suppellettili ammonta a circa 50mila euro.

