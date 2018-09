Va a rubare in chiesa, ma il parroco lo scopre. Arrestato un brindisino

BRINDISI – Era andato a rubate in chiesa, ma il parroco lo ha colto con le mani nella marmellata. Un brindisino già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai poliziotti in moto della Nibbio mentre tentava di trafugare un grosso climatizzatore all’interno della parrocchia San Lorenzo, in viale Caravaggio, al rione Sant’Elia.

L’uomo ha raggiunto l’edificio religioso intorno alle ore 14, in pieno giorno. Convinto di agire indisturbato, ha scavalcato il muro perimetrale. Ma il sacerdote, accortosi della sua presenza, non ha esitato a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Recatisi subito sul posto, gli agenti hanno bloccato il malfattore e lo hanno condotto in questura, dove, d'intesa con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato.