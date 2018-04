Va in azienda per chiedere gli arretrati dello stipendio e viene picchiato dal titolare

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Quasi tre mesi senza stipendio e quando va dal titolare per chiedere i suoi soldi in cambio riceve calci e pugni. Torna a casa con trauma cranico, contusioni ed escoriazioni. E senza soldi. È accaduto a San Pancrazio Salentino, vittima di questo singolare pestaggio un 29enne. L’aggressore è il 26enne, S.D. del posto, è stato denunciato per violenza privata e lesioni personali.

I fatti si sarebbero verificati negli uffici della ditta di cui il denunciato è titolare. Sono stati ricostruiti dai carabinieri della locale stazione in seguito alla denuncia della vittima.

Il 26enne alle richieste, insistenti, del suo dipendente di ricevere i suoi soldi (due stipendi e probabilmente anche il terzo) ha risposto con calci e pugni e poi, per guadagnare la fuga lo ha spinto in un ufficio chiudendo la porta. La vittima si è subito recata in ospedale a Mesagne e dai carabinieri. Ha riportato: un trauma cranico minore con cervicalgia, escoriazioni multiple, nonché dolore alla mandibola e al ginocchio sinistro.