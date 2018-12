Vandali danneggiano luci di Natale in via Conserva

BRINDISI - Vandali in azione, nella notte, in via Corseva, a Brindisi: hanno danneggiato le luci di Natale che i commercianti avevano acquistato con una raccolta fondi per allestire la strada che collega corso Roma e corso Umberto. Qualcuno si è divertito a distruggere le luminarie in alcuni punti, rompendo gli interruttori e tagliando i fili elettrici.

La scoperta è stata fatta questa mattina, sabato 22 dicembre 2018, dai titolari delle attività commerciali che per primi sono arrivati in via Conserva per aprire i negozi: "Amareggiati è dir poco", dice una commerciante. "Non c'è rispetto per nulla, in questa città. Ed è un vero peccato", prosegue. "Abbiamo cercato di regalare ai nostri clienti e ai brindisi in generale un angolo natalizio nel centro di Brindisi, superando il fatto che dal Comune non ci sono state iniziative legate alle luminarie, in questa strada. Ed ecco il risultato".

La voglia di fare, l'amore per questa città e per il proprio lavoro, non ferma i negozianti. Dopo i primi momenti di rabbia e scoramento, hanno iniziato a lavorare per ripristinare le luminarie che erano state sistemate per decorare gli alberi e gli esterni delle attività. Purtroppo non è la prima volta che vandali hanno preso di mira via Conserva: "In passato siamo stati bersaglio di furti con la tecnica della spaccata. Mai rintracciati i responsabili", ricordano. C'è chi continua a chiedere maggiore presenza delle forze dell'ordine nella zona a traffico a limitata istituita lungo i corsi.

