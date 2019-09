Sfregi e tagli sulle panchine d'autore: deturpato il museo a cielo aperto

FRANCAVILLA FONTANA - Il museo a cielo aperto non piace ai vandali. Sei fra le “panchine d’autore” decorate in via Capitano di Castri, a Francavilla Fontana, da artisti provenienti da tutta Italia sono state deturpate con tagli, strappi e colleges dai soliti ignoti, ignoranti. In particolare gli incivili hanno preso di mira le panchine di Gabriella Viapiana, Antonella Ricchiuti, Antonella Sirignano, Giuseppe Farruggello.

L’idea di trasformare una delle strade più trafficate di Francavilla in un viale dell’Arte è stata ideata dal Centro Artistico culturale “La Casaccia", associazione culturale presieduta dal maestro Gennaro Solferino che opera a Francavilla da 52 anni. In collaborazione con l’amministrazione comunale, sugli schienali delle panchine e sulle fioriere in stato d’abbandono sono state affisse delle targhe con poesie tratte dal concorso nazionale “Panchine d’autore”, completandole con elementi scultorei.

All’iniziativa, svoltasi lo scorso 28 settembre, hanno aderito, con entusiasmo, i seguenti artisti: Augusto Ambrosone (già titolare di cattedra di Avellino e noto pittore), M.Giovanna Campagnolo, Andrea Contaldi (Scultore noto ,Suoi bozze per mnumenti dell'Aquila),Giuseppe Farruggello da Agrigento (Pittore noto consolido in Pavia), Elsa Ruggiero, Rosa Lauro Professionista, Rita Maiani (grafica con Biennale di Venezia in curriculum), Giuseppe Marinosci Pittore noto, Lucia Pelagi (pittrice da Grottaglie), Marilisa Perin (Artista nota in Milano).

E poi: Antonio Pugliese (noto pittore già titolare di cattedra), Maurizio Quartiroli (noto artista Pavese), Gabriella Rodia (pittrice e direttrice artistica Utopia ass.cult.), Rocco Santoro (Biennale di Milano e Venezia), Antonella Sirignano di Napoli, Gabriella Viapiana (pittrice nota con Biennale Venezia e grand Palais Parigi), Antonella Ricciuti (giovane rampante con encomi nazionali), Giulia Truppi (accademica pittrice con rassegne interna in curriculum), per finire Ernesto Gennaro Solferino (artista di fama internazionale con opere nei musei Biennali di Venezia, Chicago, quadriennali di Roma Melburne).

Ma una volta ultimate le opere, i vandali si sono scatenati. Alcune panchine sono state sfregiate nel corso della notte. Altre nel tardo pomeriggio di oggi (25 setembre). “Naturalmente – si legge in una nota dell’associazione - saranno ripristinate, ma che figura facciamo con il Museo dell'Arte Urbana di Torino, gemellata, Unitamente a Londra e Palermo che hanno realizzato la stessa manifestazione? In Ogni caso si ringrazia l'amministrazione comunale, che molta attenzione ha dato all'evento, accreditando un patrocinio morale ed il sostegno con impegno particolare del sindaco, vice sindaco e assessori tutti. Un Grazie al responsabile dell'ut sezione Urbanistica”. L'associazione nelle prossime ore formalizzerà una denuncia a carico di ignoti.

