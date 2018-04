Vandali in azione nella grotta della Madonna: danneggiate statue sacre

CELLINO SAN MARCO – Statue sacre frantumate, fioriere rotte, cocci sparsi ovunque e tanto rammarico. Vandali in azione, si presume nella notte tra sabato e oggi, domenica 15 aprile, nella Grotta della Madonna sita nel centro abitato di Cellino San Marco.

A darne notizia il parroco della chiesa di San Marco e Santa Caterina, Luca D’Agnano, sulla stessa pagina Facebook della parrocchia. Un atto di vandalismo che ha sconcertato la comunità cellinese, forse non si era mai arrivato a tanto, a profanare in questo simile modo un luogo sacro. I furti nelle chiese, purtroppo, sono pressoché comuni,ma danneggiare statue sacre e lasciarle decapitate sul posto lascia un altro sapore. Gesti ignobili senza scusanti. Le statuette danneggiate erano state portate dai fedeli in segno di devozione.

“Grande rammarico per questo gesto sacrilego compiuto alla nostra grotta – si legge sulla pagina Facebook della parrocchia a corredo delle foto che mostrano lo scempio – le parole della Madonna "alla fine il mio cuore immacolato trionferà" diventano conforto e certezza che nonostante queste azione cattive il bene vincerà sempre”.

Come “riparazione al sacrilegio” la messa delle 18.30 di domani, lunedì 16 aprile, “sarà celebrata alla Grotta e non in parrocchia”, nel post si chiede la partecipazione di tutta la comunità, coinvolti anche i giovani parrocchiani. “Domani è la memoria di Santa Bernadette Soubirous. Chiedo, se potete, la vostra partecipazione”. Del fatto sono stati informati i carabinieri.

