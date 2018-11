Vandali nelle scuole: vetri in frantumi ai rioni Casale e Perrino

BRINDISI – Scuole ancora nel mirino dei vandali. Un doppio raid è stato perpetrato la scorsa notte (fra giovedì 29 e venerdì 30 novembre) ai danni della scuola Kennedy situata in via Antonio Vincenzo Gigante, al rione Casale, e della scuola elementare situata in via Sele, al quartiere Casale.

In entrambi i casi, i teppisti hanno rotto le vetrate. Per quel che riguarda la Kennedy, dell’istituto comprensivo Casale, è stata danneggiata la porta vetrata dalla quale si accede all’atrio di ingresso, oltre al vetro di una porta d'accesso secondaria.

I segni dell’intrusione sono stati scoperti intorno alle ore 7 di oggi, dal personale scolastico. I rilievi del caso, sia alla Kennedy che in via Sele, sono stati effettuati dai poliziotti della Sezione Volanti. Gli edifici sono sprovvisti di impianti di videosorveglianza. Non sarà quindi semplice risalire ai responsabili.