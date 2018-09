Vandali senza scrupoli: danneggiata recinzione di scuola appena riparata

SAN PIETRO VERNOTICO – Riparata e già danneggiata l’inferriata del cortile in cui si affacciano due edifici scolastici di San Pietro Vernotico: la ex Dante Alighieri e la scuola elementare Collodi. Nei giorni scorsi alcuni operai hanno sistemato e ridipinto il recinto di ferro vandalizzato nel tempo in più punti da bande di teppisti che trascorrono le ore pomeridiane e notturne a girovagare nell’ampio spazio alberato dove hanno sede in tutto tre edifici sampietrani, un tempo tutti sede di scuole. Si tratta di un’area recintata compresa in un intero isolato.

L’inferriata che si affaccia in via Valzani, traversa di via Pier Giovanni Rizzo, è stata nuovamente danneggiata: ignoti hanno divelto alcune barre di ferro che la compongono creando alcuni varchi attraverso cui accedere nel cortile.

A segnalare questo vergognoso gesto di inciviltà una delle residenti di via Valzani, che ha assistito con piacere ai lavori di riparazione, attraverso un post su Facebook, corredato di foto: “Questo è quello che hanno fatto di nuovo i ragazzi che frequentano tutto il santo giorno la mia strada dopo che il Comune ha mandato gli operai a ridipingere e sistemare saldando le fasce mancanti le hanno di nuovo ritolte per poter entrare e uscire dal cortile delle scuole e fare i loro porci comodi....Io mi chiedo.......ma i genitori di questi ragazzi che cosa hanno insegnato? Forse sono anche loro così incivili e maleducati”.

