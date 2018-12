Vandalizzato l'albero di Natale. Il sindaco: "Vile gesto, ripareremo il danno"

BRINDISI – Il clima natalizio non ammansisce i vandali. Proprio i simboli del Natale, anzi, vengono prosi di mira dagli incivili. Dopo il danneggiamento delle luminarie installate dai titolari delle attività commerciali che si trovano in via Conserva, nel centro di Brindisi, è stata la volta anche dell’albero di Natale realizzato in piazza Leonardo Leo, nel cuore di San Vito dei Normanni.

Qui gli incivili, approfittando del favore delle tenebre, hanno tagliato in più punti le luci colorate. L’atto vandalico è stato scoperto stamattina (domenica 23 dicembre). Il sindaco Domenico Conte condanna il gesto. “Hanno provato a spegnere il Natale – si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del primo cittadino - tagliando le luci che illuminano il simbolo delle festività: il nostro albero che svetta nel cuore del centro storico”.

“C'è chi dice e scrive - prosegue il sindaco - che è colpa dell'amministrazione. Un gesto vile come vili sono quelli che scrivono senza sapere. Purtroppo il dispetto lo hanno fatto ai nostri bambini. Il danno sarà riparato ed il nostro ricco programma natalizio proseguirà. Già oggi, alle 16, in piazza, ci saranno Mercatini, feste e iniziative varie".

Del caso si stanno occupando gli agenti della polizia locale di San Vito dei Normanni coordinati dalla comandante Alma Passante, decisi a individuare i responsabili. A tal proposito, potrebbero essere di aiuto le immagini riprese dalle telecamere.