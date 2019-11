Vasto incendio alle spalle della piscina militare domato dai vigili del fuoco

BRINDISI – Per quasi tre ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati per sedare un incendio divampato alle spalle della piscina militare Parodo, in via Ciciriello a Brindisi. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 di oggi, lunedì 4 novembre.

Ad andare a fuoco sterpaglia, alberi e rovi, distrutto circa un ettaro di vegetazione. Sul posto per sedare le fiamme sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a evitare che l’incendio si propagasse nei pressi delle scuole De Marco e Carnaro.