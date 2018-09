Vende auto on line, incassa anticipo e sparisce: denunciato

OSTUNI - Mette in vendita on line un'auto, incasso l'anticipo pattuito ma sparisce: il venditore è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Ostuni ed è stato denunciato per truffa. E' un uomo di 53 anni residente a Candela, in provincia di Foggia, con il quale è entrato in contatto via internet un ostunese nelle scorse settimane.

Stando a quanto accertato dai militari, ha postato il messaggio di vendita di una “Lancia Thema Ferrari” sul sito subito.it, e ricevuto la somma di 400 euro, quale anticipo, successivamente ha fatto perdere le proprie tracce. Per lo meno su internet, perché i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità e l'hanno denunciato.