Vende pneumatici on line ma non li spedisce all'acquirente: denunciata

BRINDISI – I carabinieri continuano a smascherare le truffe on line specie quelle che viaggiano attraverso i siti di compravendita come Subito.it. A Brindisi i militari hanno denunciato una 45enne di Bari, M.B. per truffa on line. La donna, dopo aver messo in vendita 4 pneumatici completi di cerchi su "Subito.it" al prezzo di 330 euro, ha riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata "poste pay", senza poi spedire la merce all’acquirente, operaio 28enne brindisino, che ha presentato denuncia-querela ai Carabinieri Brindisi Centro.