Vende su internet il fuoristrada senza consegnarlo: scoperto e denunciato

CISTERNINO – Nuova truffa on line scoperta dai carabinieri. nei guai un 41enne di Guidonia Montecelio, provincia di Roma, M.B.. È stato denunciato per truffa. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Cisterino a cui la vittima (un operaio 50enne del posto) si è rivolto, l'uomo, dopo aver messo in vendita un fuoristrada cassonato Mitsubishi 200 su un sito internet di vendita on line al prezzo di 4.500 euro, ha incassato la somma di 3.125 euro, inviatagli dall’acquirente mediante alcune ricariche su carta prepagata "Postepay", senza consegnare come pattuito, il veicolo.