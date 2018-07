Vende un biliardino on line ma non lo spedisce, rintracciato e denunciato

I Carabinieri della stazione di Torchiarolo a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa un 25enne di Caivano (Na). Il giovane dopo aver messo in vendita un biliardino sul sito internet “subito.it” al prezzo di 300 ha riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata “post pay”, senza poi inviare il biliardino all’acquirente un 33enne di Torchiarolo che ha formalizzato denuncia querela ai Carabinieri del luogo. Vani si sono rivelati i tentativi dell’acquirente di contattare il venditore che ha interrotto i rapporti.

A Ostuni, invece, i carabinieri hanno denunciato un 42enne imprenditore della provincia di Bari per appropriazione indebita a seguito di una denuncia querela presentata dal legale rappresentante di una società di noleggio autovetture e veicoli leggeri.

La società di noleggio ha allestito un quadriciclo elettrico Renault Twizy 80 cp con logo aziendale per conto della società utilizzatrice, che lo avrebbe impiegato in una campagna promo pubblicitaria concordata. Gli accordi prevedevano il pagamento da parte della società utilizzatrice di un corrispettivo da versare alla società che aveva provveduto all’allestimento del mezzo e all’organizzazione della campagna pubblicitaria. La società beneficiaria dall’aprile del 2018 si è resa inadempiente sotto il profilo economico circa il pagamento del corrispettivo pattuito per la campagna pubblicitaria e quindi la società comodante ha chiesto la restituzione del mezzo denunciando contestualmente il legale rappresentante della società beneficiaria.