Vendono marmitta su internet ma non la spediscono: denunciati

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 52enne D.P. e un 39enne D.M di Apricena (Fg) per truffa. I due dopo aver messo in vendita sulla piattaforma commerciale “subito.it” una marmitta per scooter al prezzo di 200 euro, hanno riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata “Poste pay”, senza poi spedire la merce all’acquirente, un operaio di Villa Castelli che ha formalizzato la denuncia negli uffici della stazione carabinieri del posto.