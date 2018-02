Vent'anni di minacce, aggressioni e violenze: denunciato marito violento

SAN VITO DEI NORMANNI – Minacce, aggressioni anche verbali e violenze fisiche. Questo ha dovuto subire una donna di San Vito dei Normanni da parte dell’ormai ex marito per circa 20 anni. L’uomo, un 46enne del posto, V.T. è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia continuati. Per lui è scattata anche la denuncia per omessa custodia di armi comuni da sparo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri a cui la donna si è rivolta per mettere fino a quest'incubo, le vessazioni sono iniziate subito dopo il matrimonio e si sono protratte fino ad oggi “nonostante la loro separazione sia avvenuta 2016”.

“Le angherie sono consistite in minacce, aggressioni anche verbali e violenze fisiche. A questo si aggiunge il mancato versamento da parte dell’ex coniuge dell’assegno mensile di mantenimento – si legge nella nota dei carabinieri – pertanto la donna oltre a vivere costantemente in uno stato di tensione e prostrazione di natura psicologica è ai limiti dell’indigenza, poiché non ha alcuna fonte di reddito”.

Nel corso di specifici conseguenti accertamenti, inoltre, è emerso che il marito non custodiva un fucile calibro 12 e una pistola calibro 7,65, regolarmente detenuti con le dovute cautele, ragione per cui le armi sono state sequestrate.