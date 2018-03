Venti di burrasca: cartellone elettorale travolge un bimbo, strade bloccate da alberi

Articolo in aggiornamento continuo

Come previsto, la burrasca è arrivata. Un vento da sud-sud-ovest sferza il Brindisino a una velocità di oltre 40 chilometri orari, con raffiche che superano i 70 chilometri orari. Stando al bollettino Meteomar dell’Aeronautica Militare, l’Adriatico Meridionale è interessato da una burrasca forza otto in rinforzo a nove nel settore est. I disagi, e purtroppo anche i feriti, non mancano.

Tragedia sfiorata

A San Pietro Vernotico, un bambino di 12 anni è stato travolto da uno dei pannelli metallici utilizzati per la propaganda elettorale che si trovano in piazza del Popolo, nel cuore del paese. Il piccolo è stato centrato in pieno dal cartellone, cadendo rovinosamente sul basolato. Nell’impatto, il malcapitato ha riportato la rottura dei denti. Alcuni passanti lo hanno subito soccorso. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, a bordo di un’ambulanza. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale.

Il bambino è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, per gli accertamenti del caso. Anche gli altri pannelli installati intorno alla piazza sono a rischio. Per questo vien da chiedersi se è normale che si trovino ancora lì, nonostante le elezioni politiche dello scorso 4 marzo siano passate da un pezzo e all’appuntamento con le elezioni amministrative, in programma il 10 giugno, manchino più di due mesi. I famigliari del 12enne, a tal proposito, potrebbero adire le vie legale, affinché si faccia chiarezza.

Alberi e pali in bilico

Oltre ai cartelloni pubblicitari, anche gli alberi sono piegati dalla forza del vento. Basti pensare che in una diramazione della strada provinciale dei colli che collega Ostuni a Cisternino, all’altezza del monastero delle suore Carmelitane di clausura, nei pressi del santuario di Sant’Oronzo, un grosso arbusto è letteralmente franato sulla strada. Fortunatamente in quel momento non passava alcun veicolo. I vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca si sono recati sul posto per rimuovere l’ingombrante ostacolo, con l’ausilio anche di una motosega.

Si è rischiato grosso anche in piazza Giorgio la Pira, a Ceglie Messapica, dove un lampione è caduto sulla strada (come documentato dalla foto in alto, di Stefano Menga), andando a finire sul marciapiede opposto. Fortunatamente non si registrano né danni ne feriti. la strada è di fatto sbarrata dal palo metallico, la cui rimozione richiederà del tempo.

Sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Taranrto, nel tratto compreso fra Oria e Latiano, direzione Brindisi, un albero piegato dal vento è andato a finire sulla carreggiata (foto in basso), occupando per intero sia la corsia di sorpasso che quella di emergenza. Anche in questo caso, è una vera fortuna che nessuno si sia fatto male. Le forze dell'ordine sono intervenute per rallentare il traffico, in attesa della rimozione dell'arbusto.

Scenario analogo si è replicato sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a San Pancrazio Salentino. Qui un albero di pioppo ha invaso la carreggiata, rendendo necessario l'intervento degli agenti della polizia locale e dei volontari dell'associazione di Protezione civile Agata Gallù. Mentre i primi gestivano la viabilità, i secondi sezionavano i rami e li mettevano al sicuro a bordo strada.

A Brindisi, una serie di transenne collocate nel tratto finale di corso Garibaldi, vicino a piazza Vittorio Emanuele, è stata scaraventata sulle basole, sfiorando dei passanti. Sul posto si sono regati gli agenti della polizia locale.

Le previsioni

Stando alle previsioni, l'intensità del vento dovrebbe aumentare nel pomeriggio, fino a sfiorare la velocità degli 80 chilometri orari. La situazione è monitorata dalla Protezione civile regionale, che nel pomeriggio di venerdì (31 marzo) ha diramato un'allerta meteo valida fino alla tarda serata di oggi. Nella giornata di domani, domenica di Pasqua, i venti si placheranno e dovrebbe riaffacciarsi il sole, anche se nel pomeriggio si potrebbero registrare delle precipitazioni. Lunedì, invece, le classiche gite fuori porta della Pasquatta non incontreranno ostacoli di sorta. La primavera, finalmente, scalzerà gli ultimi colpi di coda dell'inverno.