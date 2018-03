Venti di burrasca in arrivo: la Protezione civile dirama l'allerta meteo

BRINDISI – Se per Pasquetta (lunedì 2 aprile) si prevede una bella giornata di sole, lo stesso non si può dire del prossimo fine settimana, sabato 31 marzo e domenica 1 aprile. Per quanto riguarda la giornata di sabato, l’intera Puglia, e in particolare la Provincia di Brindisi, sarà esposta a forti raffiche (fino a una punta massima di 68 chilometri orari, nel primo pomeriggio) di vento da sud-sud-est.

Stando all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, “fino alla tarda notte di oggi (30 marzo) si prevedono venti forti o di burrasca”. “Dalla tarda notte e per le successive 24 ore venti forti con rinforzi fino a burrasca forte”. Sono previste inoltre mareggiate sulla costa. La situazione verrà monitorata in tempo reale dal servizio comunale di Protezione civile diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto.

Per quanto riguarda la giornata di Pasqua, invece, il vento non sarà un problema. In compenso sono previsti temporali e schiarite nel pomeriggio. Ma il giorno successivo, sarà il sole a farla da padrone, in uno scenario ideale per le classiche gire fuori porta del lunedì dell’Angelo.