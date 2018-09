Versalis, ennesima accensione della torcia: sfiammata impressionante

BRINDISI – Ennesima accensione della torcia dell’impianto della società Eni Versalis di Brindisi: attorno alle 10 di oggi (martedì 18 settembre 2018) c’è stata una sfiammante impressionante visibile in diversi punti della città, così come dalla superstrada e dalla litoranea.

La colonna di fuoco e fumo di colore nero verso il cielo sarebbe dovuta a un blocco del compressore, stando a quanto avrebbe comunicato in mattinata la società alla Protezione civile di Brindisi. Di conseguenza, è entrato in funzione il sistema di emergenza che permette di superare il blocco, bruciando in atmosfera i gas che altrimenti rimarrebbero intrappolati.

Il dirigente responsabile, Giuseppe Augusto, ha attivato immediatamente il protocollo previsto per situazioni analoghe, dandone notizia all’Arpa (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) allo scopo di ottenere in tempi brevi i dati sulle emissioni e al sindaco Riccardo Rossi, oltre che alla prefettura.

Diverse anche le segnalazioni arrivate al comando dei vigili del fuoco da cittadini preoccupati per le dimensioni della sfiammata: molto alta, probabilmente più alta delle volte precedenti. Più di qualcuno ha pubblicato sui social foto e video per documentare quanto è accaduto, ancora una volta, all’interno del Petrolchimico.

L’ultima risale allo scorso mese di luglio, il 20. In quella occasione la società Versalis aveva comunicato di aver terminato interventi di manutenzione. Da allora è trascorso un mese e mezzo. In precedenza, ci sono state accensioni della torcia ad aprile e a giugno. Legambiente Brindisi ha più volte chiesto un intervento della magistratura per chiarire, una volta per tutte, qual è la causa delle continue accensioni e soprattutto quali siano le conseguenze per l’ambiente e quindi per la salute dell’uomo.

