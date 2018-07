Versalis, fermata programmata: possibili sfiammate fra il 9 e 21 luglio

BRINDISI - In applicazione del protocollo operativo sulle attività d'informazione per gli stabilimenti industriali, il servizio di Protezione civile comunale di Brindisi diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto comunica che “a partire dal 9 luglio e sino al 21 luglio saranno avviate le attività di fermata per manutenzione programmata dell'impianto di cracking (P1CR) e dell'impianto di polietilene (PE1/2) dello stabilimento Versalis”.

“Durante le fasi di manutenzione si potranno verificare accensioni ripetute della torcia RV101C e RV401. Le accensioni saranno attentamente e costantemente monitorate dall'Arpa e dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Brindisi”.