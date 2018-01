Vertigo Caffé nel mirino del ladri: furto sventato dalle guardie giurate

BRINDISI – Nel loro mirino era finito un bar, ma l’istituto di vigilanza Ivri ha mandato a monte i loro piani. E’ andata male agli ignoti malfattori che la scorsa notte (fra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio) hanno tentato di svaligiare il Vertigo caffè, situato in via Provinciale San Vito, a Brindisi. L’allarme collegato alla sala operativa dell’Ivri è scattato intorno alle ore 3,30. Un guardia giurata si è recata immediatamente sul posto. Al momento del suo arrivo, i ladri si erano già volatilizzati, abbandonando, per la fretta, gli arnesi da scasso.

