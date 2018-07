Via Amerigo Vespucci, pioggia di multe by night: auto sulla pista ciclabile

BRINDISI – Pioggia di multe by night, dopo le 21,30, in via Amerigo Vespucci. Gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato gli automobilisti che ieri hanno parcheggiato sulla pista ciclabile, nei pressi della Lega navale.

Una volta arrivati sul posto, sono fioccati i verbali con multa pari a 41 euro e possibilità di riduzione nel caso in cui il pagamento avviene nei prossimi cinque giorni. La sgradita sorpresa è stata trovata in tarda serata.L’hanno scoperta alcuni degli ospiti della Lega Navale di Brindisi, invitati dai soci per la cena o chi ha sostato solo per pochi minuti. E di nuova tornano a farsi sentire le polemiche sulla mancanza di parcheggi lungo quel tratto di strada, dopo i chioschi e sulla realizzazione della pista ciclabile.

“Nonostante si sappia che c’è l’ingresso della Lega navale, il Comune non ha ritenuto di prevedere un numero adeguato di stalli per le auto”, dice uno dei brindisini multati. “Certo, ho sbagliato a parcheggiare sulla pista ciclabile”, ammette. “Io sono tra quelli che hanno lasciato l’auto in sosta per pochi minuti, il tempo di entrare, andare in barca lasciare delle buste e tornare. Purtroppo avevo dimenticato la tessera, ma il punto è che non c’è posto rispetto all’utenza in questa zona, soprattutto durante la stagione estiva”.

“Ancora non ho capito la ragione che ha portato i tecnici del Comune a realizzare sul lato interno della strada, la pista ciclabile: sarebbe stato meglio creare un corridoio all’esterno, in modo tale da non creare alcuna interruzione. E invece in questo modo si interrompe proprio davanti al cancello della lega per riprendere più avanti”, sostiene un altro dei multati. “Con il percorso ciclabile all’esterno sarebbe stato possibile ricavare altri parcheggi”.