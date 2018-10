Via le buche da strade e marciapiedi: interventi da 700mila euro

BRINDISI - Come previsto nel Piano triennale delle opere pubbliche, sono in corso i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi finanziati con un mutuo da 300mila euro. I lavori eseguiti e già ultimati riguardano i marciapiedi di via Trani, via Saponea (nel tratto da via Trieste a via Conserva) e vico Lungo (nel tratto mancante), piazza Raffaello, tratti di via Mazzini (in fase di ultimazione), tratto di via Egnazia e via Cavalerio. Saranno rifatte a breve con Multiservizi anche le aiuole in piazza Vittoria.

Compatibilmente anche con i lavori in corso di Open Fiber, entro novembre sarà rifatto il manto stradale per la complanare SS16 di collegamento tra Santa Chiara e l’incrocio di via Appia, via Benedetto Brin nel tratto tra via Pisa e Santa Maria del Casale, nei tratti di vico Lungo e via Ariete, via Irpinia e in via del Mare nel tratto da scala via Bettolo a Porta Lecce (il resto sarà bitumato dopo un intervento di Aqp nel 2019), in via Provinciale per San Vito da via Colombo alla rotatoria del monumento Aldo Moro, in viale Caduti di via Fani fino a via Togliatti, in via Provinciale per Lecce e in via Martini.

Con un ulteriore mutuo di 400mila euro entro il mese di ottobre saranno consegnati i lavori del rifacimento del manto stradale di via Provinciale per San Vito ed in via Togliatti, eliminando le situazioni di pericolo sulla complanare.