Via Mecenate da domani chiusa al traffico per lavori

BRINDISI - Sarà chiusa al traffico da domani via Mecenate, a Brindisi, per permettere il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Per questo motivo il Comune di Brindisi ha ordinato il divieto di transito dalle 6 del 16 novembre sino al 23 novembre prossimo, alle ore 18. Il tratto stradale interessato dai lavori è quello compreso tra via Imperatore Adriano e Cocceio Nerva. I veicoli trovati in sosta saranno rimossi.

Sono escluse le intersezioni stradali dove si lavorerà a tratti e senza interruzione del transito veicolare trasversale.