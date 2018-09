Via Paolo Borsellino e dintorni completamente abbandonata e nel degrado

BRINDISI – Via Paolo Borsellino, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Torretta e strade limitrofe completamente nel degrado. Si parla del quartiere Paradiso a Brindisi, precisamente della zona dove ci sono le cosiddette case “Antiracket”.

Come testimoniano le foto inviate da un lettore, l’erbaccia cresce ovunque: a ridosso del marciapiede, nelle aiuole che dovrebbero ospitare alberi, tra le mattonelle. I marciapiedi sono dissestati e pericolosi. I residenti della zona sono costretti a camminare per strada per evitare di imbattersi in insetti, topi e animali vari, per evitare di cadere. A giudicare dallo stato in cui versa la zona si direbbe che gli addetti ai lavori non si affacciano in via Paolo Borsellino (e dintorni) da mesi. Una vergogna.

