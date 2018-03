"Via Pasquale Romano al buio da più di un mese: ignorate le nostre richieste"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino residente in via Pasquale Romano, al rione Sant’Angelo, a Brindisi.

La notte fra il 2 e 3 febbraio c’è stato un vento fortissimo che ha coinvolto tutta Brindisi facendo diversi danni. In via Pasquale Romano, al rione Sant’Angelo, l’unico palo della luce che illumina la zona è stato abbattuto. Fortunatamente non vi sono stati danni, ma i disagi non mancano, perché da allora la strada è al buio totale, nonostante le varie richieste di condomini e amministratori di ripristinare il lampione.

Non si può stare per tanto tempo in una situazione così assurda. Di fatto nessuno ha preso in considerazione il disagio dei cittadini.