Parcheggi in corso Garibaldi, parola ai brindisini

Sondaggio sulla mini sosta in vigore dal prossimo primo febbraio 2018

Oramai sono passati 6 anni da quando l’ex sindaco Mimmo Consales, attraverso un ordinanza, aprì Corso Garibaldi al traffico, fra le proteste dei cittadini. Le cose cambiarono ulteriormente nel mese di febbraio 2015, quando il parcheggio di via del Mare venne chiuso per far posto ai lavori di restyling dell’area e Il primo cittadino, anche per venire in contro alle richieste dei commercianti, istituì dei nuovi posti auto sul corso.

Questi sono stati eliminati nel 2016, quando, a seguito della realizzazione di nuovi stalli in via del Mare, l’amministrazione comunale istituì una corsia destinata al bus navetta della Stp che collega via Spalato con il centro cittadino. Allo stesso tempo l’ufficio traffico dispose la chiusura al traffico limitatamente al week end e ai giorni festivi. A partire dal prossimo 1 febbraio, con l’entrata in vigore del nuovo piano di mobilità, torneranno i parcheggi in corso Garibaldi con una mini sosta la mattina dalle 10,30 alle 12,30 e poi dalle 17,30 alle 19,30. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini cosa pensano di questo nuovo cambiamento.