Vidimazione delle bollette di trasporto uve: gli orari dell'Ufficio agricoltura

BRINDISI - Si comunica che presso l’Ufficio agricoltura del Settore attività produttive è attivo il servizio di vidimazione delle bollette di trasporto uve, così come previsto dalla vigente normativa in materia di trasporto di prodotti vitivinicoli e documenti di accompagnamento.

Il personale sarà a disposizione del pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed anche il giovedì nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 17.45.

Si comunica altresì, che la vidimazione potrà essere effettuata anche nei giorni di sabato e domenica, ovvero nei giorni festivi, presso gli Uffici della Polizia Locale siti in Via della Torretta civico 42. A tal proposito si ringrazia il Comandante Antonio Orefice per la disponibilità dimostrata.