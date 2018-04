Vigili del fuoco a lavoro nella notte: due auto incendiate in poche ore

BRINDISI – Due incendi auto nel giro di poche ore tra Brindisi e Latiano nella notte tra ieri e oggi, giovedì 19 aprile. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi si sono recati in via Romolo dove stava andando a fuoco una Renault Clio. È intestata a una ragazza che abita in quella via. Sul posto anche la polizia, da quanto si apprende il padre della proprietaria avrebbe riferito di aver sentito rumori sospetto in strada poco prima dell’incendio.

I vigili del fuoco non hanno trovato evidenti segni riconducibili a qualche azione dolosa, al loro arrivo l’auto era già in baia delle fiamme. Un aiuto per fare chiarezza sulla vicenda potrebbe giungere dalle telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso eventuali incendiari.

La stessa squadra dei vigili del fuoco, non appena finito l’intervento in via Romolo, prima di rientrare, è stata dirottata a Latiano, in via Diaz dove stava andando a fuoco una Fiat Punto.