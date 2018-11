Vigili del fuoco: caserma aperta per la ricorrenza di Santa Barbara

BRINDISI - Lunedì 4 dicembre 2018, il comando provinciale dei vigili del fuoco festeggerà la ricorrenza di Santa Barbara. Il prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, alla presenza di autorità civili e militari deporrà una corona d’alloro in memoria dei caduti e subito dopo avverrà lo svelamento di un basso rilievo realizzato e donato dall’ ex dipendente, Pietro Garganese.

I vigili del fuoco celebreranno la ricorrenza religiosa della propria santa patrona con una santa messa, all’interno del comando. Dopo la celebrazione eucaristica, la “casa” dei vigili del fuoco, rimarrà aperta a chiunque voglia unirsi ai festeggiamenti della santa patrona.

Durante tali festeggiamenti, il personale effettuerà una dimostrazione professionale ed il comandante provinciale, Antonio Panaro, consegnerà le onorificenze e le benemerenze pervenute dal Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco.

I vigili del fuoco brindisini, in servizio, e quegli in pensione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente ai propri familiari, sono lieti di accogliere la cittadinanza e le scolaresche all’interno della propria “casa” di via N. Brandi.