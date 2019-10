Canna fumaria in fiamme: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

CISTERNINO – Una canna fumaria ha preso fuoco intorno alle ore 11 di oggi (5 ottobre) in via Regina Elena 8, nel centro di Cisternino. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, recatisi sul posto su richiesta di alcuni cittadini, si sono recati sul posto per spegnere le fiamme. Ma l’intervento si è concluso solo intorno alle ore 14.30, quando la canna fumaria, a rischio crollo, è stata rimossa.