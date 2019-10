Minaccia il figlio per questioni ereditarie: denuncia e ritiro armi

VILLA CASTELLI - Seriamente preoccupato dalla piega che aveva assunto il dissidio con il genitore di 68 anni, un imprenditore di Villa Castelli ha deciso di raccontare la propria situazione ai carabinieri della stazione locale i quali, svolti i dovuti accertamenti sulle circostanze narrate dal 41enne denunciante, hanno concluso le indagini con un deferimento a piede libero del pensionato, per il reato di minacce. Infatti tra il 27 ed il 31 agosto scorsi, per ragioni legate a lasciti ereditari, l'imprenditore avrebbe ricevuto dal padre minacce esplicite di ricorso all'uso delle armi legalemnte detenute dallo stesso. I carabinieri ovviamente hanno preliminarmente e in via cautelare provveduto al ritiro delle stesse.

