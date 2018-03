Villanova, concluso l'intervento di caratterizzazione dei fondali

VILLANOVA - È stata terminata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 marzo, l’operazione di caratterizzazione delle aree interne al Porto di Villanova, che saranno interessate dal successivo intervento di dragaggio. A occuparsi della saggiatura dei fondali, la Stes - Sub Tecnical Service Srl di Mola di Bari, aggiudicataria dell’avviso pubblico del Comune di Ostuni.

«Completato il lungo iter per la caratterizzazione – spiega l’assessore all’Ambiente Luigi Nacci – siamo riusciti a portare a termine in giornata l’operazione di carotaggio dei fondali delle aree da dragare. Adesso attendiamo di ricevere gli esiti analitici sui materiali, di cui si occuperà la ditta Sca – Servizi Chimici e Ambientali Srl di Mesagne. Potremo procedere poi con la fase di progettazione e quindi di redazione del report che accompagnerà la candidatura del Comune di Ostuni all’avviso pubblico previsto dal Pqr Puglia Asse 7.4 per l’accesso al finanziamento regionale».

