Ville in campagna nel mirino dei ladri: colpo sventato da vigilante

OSTUNI - Ennesimo tentativo di furto nelle villette in campagna. Per fortuna come già accaduto in altre circostanze il colpo non è andato a buon fine grazie all’intervento degli istituti di vigilanza, in questo caso Securitas Puglia.

Nella tarda serata di lunedì 27 aprile, alle 23.30, il personale è intervenuto in contrada Santoscalone nella residenza estiva di proprietà di una famiglia inglese che attualmente risiede nel Regno Unito, riuscendo a sventare il colpo. Sul posto anche la polizia.