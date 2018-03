Villetta rurale nel mirino dei ladri: furto sventato dalle guardie giurate

CEGLIE MESSAPICA – Hanno fatto solo in tempo a forzare la grata. Poi l’antifurto li ha messi in fuga. Le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Securitas hanno sventato l’ennesimo tentativo di furto ai danni di un’abitazione rurale situata in contrada Ulmo, nelle campagne di Ceglie Messapica.

L’allarme collegato alla sala operativa della Securitas si è attivato intorno alle ore 19,30 di ieri (28 febbraio). Sul posto è stata immediatamente inviata una pattuglia. Il vigilante, nell'effettuare il controllo, ha notato segni di effrazione su di una grata della porta posteriore. Grazie al tempestivo intervento gli ignoti malfattori non hanno potuto portare a termine la loro missione.