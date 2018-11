Violazione delle norme sulle accise: sequestrato deposito di carburante, 2 denunce

VILLA CASTELLI – Sequestrato a Villa Castelli un deposito di carburanti comprensivo di 4 colonnine di erogazione ed altrettante cisterne di stoccaggio. Due persone denunciate. L’intervento è stato operato dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Brindisi.

L’attività è stata avviata dopo un controllo espletato su strada da una pattuglia nei confronti di un autocarro che usciva dal deposito di prodotti energetici; all’interno del veicolo c’erano 5 fusti di plastica contenenti complessivi 300 litri di carburante per uso agricolo risultati non accompagnati da idonea documentazione di trasporto.

Questa circostanza, supportata dalla mancanza di giustificazioni del conducente del mezzo, ha convinto i finanzieri ad estendere il controllo anche all’intero deposito. I successivi riscontri hanno consentito di constatare che l’impresa aveva consumato in frode 6.534 litri e detenuto irregolarmente 5.252 litri di carburante agricolo agevolato, in numerosi casi impiegato anche per rifornire autoveicoli in assenza di specifiche autorizzazioni. Questo aspetto è emerso dalla vissualizzazione delle telecamere di videosorveglianza della struttura.

Si è proceduto al sequestro penale dell’autocarro e dei 300 litri di gasolio trasportati, dell’intero deposito carburanti comprensivo delle 4 colonnine di erogazione, delle cisterne di stoccaggio dei combustibili e degli oltre 5 mila litri di gasolio agricolo rinvenuti al loro interno. Il titolare dell’impianto ed il conducente dell’autocarro sono stati denunciati per aver violato la normativa che disciplina il pagamento delle accise (D.Lgs.vo 504/95).

L’attività di servizio rientra nell’ambito del quotidiano impegno del Corpo volto a contrastare le violazioni economiche e finanziarie e la tutela degli imprenditori che agiscono in conformità alla vigente normativa fiscale e amministrativa.

