Violazione obblighi e guida senza patente: un arresto e due denunce

In più circostanze avrebbe violato gli obblighi restrittivi cui era sottoposto. Per questo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 19enne Nicolas Gesuita, residente a Trani e domiciliato presso la comunità “Emmanuel due” di San Michele Salentino.

Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri della locale stazione. Il giovane era già ristretto nell'Istituto di Pena Minorile di Bari, dove espiava la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali commessi il 29 marzo 2017 in Trani, ai danni di un 30enne del luogo.

Lo stesso, lo scorso 14 aprile su ordinanza della competente Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità presso la struttura di San Michele Salentino, da dove, il successivo 18 aprile, si è allontanato arbitrariamente violando le prescrizioni impostegli. Lo stesso è stato poi rintracciato dai carabinieri della Stazione di Trani il 23 aprile e riaccompagnato presso la comunità di San Michele Salentino.

La segnalazione dell’allontanamento, unita ad altre segnalazioni per ripetute analoghe violazioni risalenti al recente passato, ha determinato l'emissione dell'odierno provvedimento. Il ragazzo, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato condotto nell'Istituto Minorile “Fornelli” di Bari.

Denunce a piede libero

Deve rispondere di violazione degli obblighi anche un 36enne di Fasano che è stato sorpreso dai carabinieri del Norm della locale compagnia sulla pubblica via in compagnia di un soggetto del luogo già noto alle forze dell’ordine, violando la prescrizione imposta di non associarsi a persone che abbiano riportato condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione. Per questo il 33enne è stato denunciato a piede libero.

Stessa sorte è toccata a un 26enne di San Pietro Vernotico che nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida di un caravan, sprovvisto della prescritta patente perché mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Il controllo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino.