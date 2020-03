Violano misure anti Covid e minacciano gli agenti: denunciati

BRINDISI –Portavano a passeggio i cani senza mantenere la distanza di sicurezza e senza dispositivi di protezione individuale. Come se non bastasse, hanno ricoperto di insulti e minacce due agenti della Polizia Locale, che li hanno fermati per un controllo. Un uomo e una donna, residenti formalmente a Nardò (Lecce), ma domiciliati a Brindisi, sono stati denunciati a piede libero per violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’episodio si è verificato ieri sera (domenica 22 marzo) fra via Carmine e via Ferrante Fornari, nel centro di Brindisi. La coppia ha dato in escandescenze contro una pattuglia della Polizia locale, che ha dovuto chiedere supporto a una Volante della questura di Brindisi per evitare che la situazione sfuggisse di mano. I due, infatti, sono arrivati a minacciare l’uso dei canti contro gli agenti.