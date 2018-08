Violazioni edilizie, ambientali e urbanistiche: chiusa Torre Regina Giovanna

BRINDISI – “Gravi violazioni di carattere edilizio, ambientale ed urbanistico”: chiusa la discoteca all’aperto Torre Regina Giovanna sita in contrada Baccatani a Brindisi. Il decreto di sequestro penale (ai sensi dell'articolo 253 e seguenti c.p.p), emesso dal Pubblico ministero Antonio Negro, è stato eseguito dagli agenti della Polizia Locale di Brindisi, diretti dal comandante Antonio Orefice, e ha interessato tutta l’area della discoteca e “i manufatti ivi ricadenti”.

“Tali opere, realizzate con finalità commerciali ovvero turistico-ricettive, si pongono in contrasto con la destinazione dell'area, agricola, e con la presenza della torre costiera Baccatani, bene vincolato ex art. 10 del D. Lgs. 42/2004, di pregio storico e artistico”. Si legge in una nota della Polizia locale.

“Il sequestro si è reso necessario oltre che per effettuare gli accertamenti tecnici di riscontro, anche per evitare che la prosecuzione dell'uso (stante l'apertura al pubblico della medesima area) possa pregiudicare lo svolgimento degli stessi accertamenti”. Salteranno con ogni probabilità gli eventi in programma per i prossimi giorni.

