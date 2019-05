Lite tra paninari al parco Cillarese: interviene la Polizia locale

BRINDISI – Polizia locale costretta all’intervento, questa mattina al Parco Cillarese, per sedare una violenta lite tra i titolari di due furgoni autorizzati alla vendita di cibo e bevande (in tutto le licenze sono quattro). Oggetto della contesa, avvenuta sotto gli occhi dei gruppi familiari che cominciavano ad affluire per trascorrere al parco la festività del Primo Maggio, la postazione da occupare. I due sono stati separati dagli agenti della Polizia locale presenti nel parco, e da altre persone. Al momento in cui scriviamo, si stava valutando l’eventuale attivazione di procedure nei confronti dei responsabili.

