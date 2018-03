Violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: un arresto

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall'Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di Marcos Antonio Cristiano 40enne del posto. Deve espiare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 5 giorni di reclusione, per violenza a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali. I fatti di cui è ritenuto responsabile sono stati commessi a Francavilla Fontana e Cisternino, tra il 2015 e 2017.