Violenza sessuale aggravata su minori: in carcere prof di educazione fisica

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno eseguito un’ordinanza per l’espiazione di pena, emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce nei confronti di un 67enne di San Vito dei Normanni, insegnante di educazione fisica.

L’uomo deve espiare la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, per i reati di violenza sessuale aggravata su minori e abuso di mezzi di correzione o di disciplina. I fatti di cui è ritenuto responsabile sono stati commessi tra dicembre 2010 e marzo 2011 in una scuola media inferiore di San Vito dei Normanni. Il 67enne è stato trasferito in carcere.