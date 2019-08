Presunto caso di violenza sessuale in spiaggia: indaga la polizia

OSTUNI – La polizia Brindisi indaga su un presunto caso di violenza sessuale che sarebbe avvenuto la scorsa notte presso una spiaggia del Pilone, località marina di Ostuni. La vittima è una 19enne campana che sta trascorrendo un periodo di vacanza nel Brindisino con la famiglia. Nella tarda mattinata odierna la ragazza, accompagnata dai genitori, si è recata presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, riferendo di aver subito abusi sessuali.

Il personale sanitario ha subito informato le forze dell'ordine. Del caso si stanno occupando gli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi diretti dal vicequestore Rita Sverdigliozzi, recatisi subito sul posto per parlare con la giovane.

Da quanto riferito dalla ragazza, l’autore della violenza, ancora da identificare, sarebbe un giovane conosciuto durante una festa in spiaggia, dove la stessa si trovava insieme ad alcuni amici. Il racconto della 19enne è al vaglio degli investigatori, che con il supporto anche degli esperti della Scientifica hanno avviato gli accertamenti del caso, per far luce sulla vicenda.