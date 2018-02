“Violenza sessuale durante la gravidanza”: condannato ex marito

BRINDISI – Colpevole di violenza sessuale e maltrattamenti, anche durante la gravidanza dell’ex moglie: lui, brindisino, 42 anni, l’ex marito è stato condannato a cinque anni e quattro mesi dal Tribunale, a conclusione del processo scaturito dalla denuncia della donna.

La sentenza

La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di ieri, 5 febbraio 2016, dal collegio presieduto da Domenico Cucchiara. Il pubblico ministero Simona Rizzo aveva invocato la condanna alla pena di sei anni e tre mesi di reclusione. La donna è stata rappresentata in giudizio dall’avvocato Paoloantonio D’Amico del foro di Brindisi. Il penalista aveva chiesto la condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, fisici e morali, quantificati in 50mila euro, con 20mila euro di provvisionale. Sotto questo aspetto, il Tribunale ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Ilario Manco del foro di Lecce, al ristoro delle conseguenze patite dall’ex moglie “da liquidarsi in separata sede”, quella civile, “nonché al pagamento di una provvisionale”, liquidata in cinquemila euro a titolo “di danno morale”. L’imputato, infine, è stato dichiarato “interdetto dai pubblici uffici in perpetuo” e nei suoi confronti è stata dichiarata la “perdita agli alimenti a lui eventualmente dovuti dalla donna nonché la sua esclusione dalla successione della persona offesa”.

La denuncia dell’ex moglie

L’ex moglie ha raccontato riferito una serie di episodi vissuti nel periodo del matrimonio. Dalle ingiurie alle violenze fisiche. Un incubo andato avanti sino a quando non ha trovato il coraggio di mettere fine alla relazione, lasciando l’abitazione in cui viveva con il marito dal quale, nel frattempo, si è separata. Il racconto della donna è stato confermato dalle sorelle, citate come testimoni dal rappresentante della pubblica accusa.

Nel capo di imputazione, sono stati ricostruiti i maltrattamenti “alla moglie, anche alla presenza della figlia minorenne, dopo aver fatto uso di sostanze alcoliche”. “Nel periodo della gravidanza – si legge – ingiurie e minacce alla donna con frasi del seguente tenore ‘vecchia scema o fai quello che di dico, o sono mazzate’”. E ancora: “Tu sei una moglie e devi fare la moglie, o ti picchio”. “In tal modo l’ha costretta ad avere rapporti sessuali, contro la sua volontà, abbandonando il tetto coniugale per diversi giorni senza giustificazione alcuna”.

La gravidanza

Il marito, inoltre, sempre secondo l’accusa avrebbe “sperperato i guadagni della donna in sigarette e consumazioni alcoliche”. In particolare, “già nella primavera del 2011, durante la gravidanza, la costringeva a subire un rapporto, colpendola con ripetuti schiaffi al volto e alla spalla”. Violenza ripetuta nel 2013. Nel mese di ottobre 2014 “colpiva con un pugno la porta del bagno, dove la moglie si era rifugiata, frantumandola e cagionandole delle ferite sul volto”.

“Nell’agosto del 2015 la colpiva al volto con dei ceffoni, rifiutando di darle venti euro, somma di denaro che serviva per acquistare un capo di vestiario per la figlia minorenne, impegnando l’importo per comprare birra e sigarette”. Le motivazioni saranno depositate fra 90 giorni.