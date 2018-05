Violenza sessuale e maltrattamenti alla moglie davanti alle figlie: arrestato

LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Brindisi, nei confronti di un 37enne di origine albanese residente a Latiano, per i reati di maltrattamenti in famiglia continuati e violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i fatti di cui è accusato l'albanese si sono verificati nel nucleo familiare composto dalla moglie 30enne e dalle due figlie minori di 7 e 10 anni, e si riferiscono a un periodo di tempo che va dall’inizio dell’anno ad oggi.

Le bambine sono state quotidianamente testimoni inermi di quanto è accaduto situazione che ha determinato in loro un profondo disagio, percepito anche in ambito scolastico dagli educatori ed ha avuto conseguenze nel rendimento.

“La situazione ha strutturato un rapporto di coppia conflittuale, con una notevole sofferenza della coniuge per via dei continui maltrattamenti concretizzatisi in violenze psicologiche e fisiche esercitate in maniera quasi costante dal congiunto”. Scrivono i carabinieri in una nota.

“Atteggiamenti aggressivi ed episodi di violenza fisica (schiaffi e spinte) per qualsiasi motivo e molte volte senza motivo alla presenza delle figlie minorenni.” Secondo quanto accertato i comportamenti dell’uomo che lavora come bracciante agricolo, sono anche da ricondurre all'abuso di bevande alcoliche soprattutto nelle ore serali quando incontra i connazionali nei locali del paese.

In alcune circostanze la donna a seguito delle percosse, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana. “Non sono mancate neanche le minacce e gli epiteti ingiuriosi altamente lesivi dell’onore della donna, nonché le reiterate pretese di rapporti sessuali ottenuti con la forza sebbene il fermo rifiuto della donna, costretta a cedere per non svegliare le figlie”.

L’incubo è finito grazie alla denuncia da parte della vittima che ha permesso ai carabinieri di intervenire, il 27enne è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.