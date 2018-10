Presunta violenza sessuale su una minorenne: si indaga

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di grande concitazione stamani (19 ottobre) al rione Commenda, nei pressi di viale Aldo Moro, dove la polizia, i carabinieri e il personale del 118 hanno risposto alla richiesta di aiuto di una minorenne che avrebbe subito una violenza sessuale. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno.

La malcapitata, molto scossa, ha riferito di essere stata palpeggiata da tre ragazzi, che poi si sarebbero dileguati. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto. Al momento, da quanto appreso, non sono state raccolte ulteriori testimonianze, oltre al racconto della vittima, che non presenta apparenti segni di violenza. Le immagini riprese dalle telecamere della zona sono al vaglio delle forze dell'ordine.