Violenza sulle donne: torna il camper della polizia di Stato

BRINDISI - Il camper della polizia di Stato dedicato alla campagna permanente contro la violenza di genere, “Questo non è amore”, sarà presente mercoledì prossimo (14 febbraio), dalle ore 9 alle 13, nei pressi del centro commerciale Ipercoop Le Colonne, sulla strada statale 7 per Taranto. Si tratta di una iniziativa che ricade il giorno di San Valentino, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla formazione di una rinnovata cultura quale precondizione indispensabile per contrastare il fenomeno della violenza.

L’intento è inoltre quello di favorire un contatto diretto con la gente, mettendo a disposizione un’equipe multidisciplinare che sarà presente all’interno del camper. Durante la sosta verrà distribuito un opuscolo che fa il punto sull’attività di repressione ai reati di maltrattamento, stalking, violenza sessuale e omicidio. Nei pressi del mezzo sarà inoltre collocata una scatola arancione, dove, anche in forma anonima, sarà possibile segnalare ogni forma di disagio o violenza subita dalla donna.