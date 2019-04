Il capitano Boaglio incontra i ragazzi dell’Istituto “Canonico Latorre”

FASANO - In occasione delle imminenti festività pasquali, il comandante della compagnia di Fasano, capitano Daniele Boaglio con alcuni militari, unitamente al presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Fasano, brigadiere capo Adriano Lo Savio ed una rappresentanza dei soci e delle “benemerite”, hanno fatto visita ai ragazzi e ragazze dell’Istituto “Canonico Latorre” di Fasano. Nell’istituto, che accoglie minori in età scolare sia in regime convittuale che semiconvittuale, si svolgono tutta una serie di attività educative e formative nonché ludico ricreative.

Con espressioni di gioia ed affetto sono stati accolti sia i rappresentanti dell’Arma in congedo che i militari in servizio, con loro i giovani ospiti dell’istituto si sono intrattenuti ricevendo quale piccolo simbolo di vicinanza il dono di alcune uova pasquali con l’effige dell’Arma dei Carabinieri.