Visita istituzionale a Brindisi del director of the mission Ungsc della Base Onu

BRINDISI - Questa mattina (venerdì 7 settembre) il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha accolto a Palazzo di Città il Director of the mission Ungsc della Base Onu di Brindisi, Michel Bergeron, per una visita istituzionale. “E’ stata un’occasione per conoscersi - dichiara il Sindaco - e per cominciare a capire come, da entrambe le parti, si possano migliorare i rapporti tra Comune di Brindisi e Onu”.

Nella breve riunione di stamattina il direttore Bergeron ha fatto cenno a quei servizi utili che potrebbe aiutare la comunità internazionale ospitata a Brindisi che lavora all’interno della Base Onu ed ha ricordato che, insieme a quello di Valencia, l’insediamento è uno dei più importanti confermando anche la volontà di crescita.

“Ne siamo particolarmente lieti - precisa Riccardo Rossi - perché la loro crescita potrà rappresentare anche un vantaggio per l’intera città”.